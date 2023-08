"Fast lebensmüde": Nässe erschwert die Feldarbeit für Landwirte

per Mail teilen

Der Regen der letzten Wochen stellt die Landwirte vor Herausforderungen: Matschige Ackerböden machen das Aussäen und andere Feldarbeiten in der Region kaum möglich.

Frische Himbeeren, Zwetschgen, Apfel und Radieschen: Das Angebot auf dem Heilbronner Rathausplatz ist während des Wochenmarktes groß. Das Ernten und Nachsäen auf den Äckern ist für einige Landwirte aber zur Herausforderung geworden. Durch die Nässe der letzten Wochen können Maschinen und Anhänger im matschigen Boden stecken bleiben oder verrutschten. Das kennt auch Landwirtin Jutta Böhringer:

"Alle unsere Felder liegen in Hanglage, da ist es fast lebensmüde in die Anlage zu fahren."

Nässe beeinflusst auch das Obst und Gemüse

Auch bei den schon geernteten Sorten lässt sich der Regen erkennen: Tomaten und Äpfel zeigen sogenannte Wasserrisse und das Grün der Radieschen wirkt welk. An der Qualität des Obst und Gemüses ändert das aber nichts, die sei nach wie vor einwandfrei:

"Es ist nur ein optisches Problem mit dem wir zu kämpfen haben."

Trotzdem möchten viele Kundinnen und Kunden die Ware dann nicht kaufen — oder zumindest nicht zum normalen Preis. Das treibt die Kosten und damit auch die Preise insgesamt hoch, erklärt Jutta Böhringer.

Neben Nässe auch Trockenheit ein Problem

Uwe Tröger vom demeter-Stand hatte eher am Anfang des Sommers zu kämpfen: Die Trockenheit habe ihn und besonders seine Herbstkulturen wie die Kartoffeln an die Grenzen getrieben. Über den Regen habe er sich also auch gefreut.

Ausblick für die nächsten Wochen gut

Die Kombination aus Sonne und Regen wird uns diesen Sommer wohl noch etwas erhalten bleiben. Die Landwirtinnen und -wirte bleiben aber positiv. Bis die Herbsternte ansteht, dauert es noch etwas und bis dahin gibt es noch genügend sommerliches Obst und Gemüse.