Landwirt Bernd Angelberger muss häufig mit den Augen rollen bei allem was ihm die EU im Alltag beschert. Und trotzdem ist der Europatag für ihn Anlass zur Freude.

Bernd Angelberger ist Landwirt aus Leidenschaft. Mit 140 Hektar Ackerland und rund 60 Milchkühen hat er bei Bad Wimpfen im Landkreis Heilbronn einen für Baden-Württemberg überdurchschnittlich, für Deutschland unterdurchschnittlich großen Agrarbetrieb. Wenn der mal wieder zwischen nationalem und EU-Recht zerrieben wird, macht ihm sein Beruf manchmal keinen Spaß mehr.

Nationale Alleingänge verzerren den Markt

Das Dilemma zeigt sich im Kleinsten, beim neusten Nachwuchs auf dem Hof: ein namenloses Kälbchen, das eifrig am Milchspender in seiner Box nuckelt. Vier Wochen ist es alt und hat Hunger. Zu großen, wenn es nach Bernd Angelberger geht. Für seinen Milchviehbetrieb ist das Kälbchen eine wirtschaftliche Last. Früher hätte er es längst an einen Mastbetrieb weitergegeben – es galt: wer schlachtet, der füttert auch.

Doch seit Januar 2023 greift in Deutschland eine neue Tierschutzverordnung: 28, statt der bisher 14 Tage darf das Kälbchen erstmal nicht transportiert werden. Schön und gut, meint der Landwirt, wenn das kein nationaler Alleingang wäre: In ganz Europa gilt anderes Recht.

Das bedeutet für ihn einen Wettbewerbsnachteil, denn anders als Milchbauern etwa in Frankreich oder Irland, muss er nun draufzahlen, um den Nachwuchs durchzufüttern. Rund 100 Euro kostet ihn das pro Kalb mehr und da seien Pflege und Arbeitszeit noch nicht drin.

"Unmöglich ist, dass dann jedes Land wieder sein eigenes Süppchen kocht. Eigentlich sollte ja alles gleich sein in der EU."

Das sei das Problem mit der EU, meint der Landwirt: ein gemeinsamer Markt – in der Theorie wunderbar – wenn nicht die einzelnen Länder ständig Ausnahmen und gegensätzliche Regelungen aushandeln würden. Wie bei diesem Beispiel Deutschland mit dem Tierschutz.

Investitionen sind dem Landwirt oft zu riskant

Zudem fehle es an Planungssicherheit. Bernd Angelberger geht durch seinen Kuhstall. Der hat 20 Jahre auf dem Buckel, müsste dringend mal renoviert werden. Aber der Landwirt zögert. Die Investition würde ihn gut eine Million Euro kosten. Wenn sich dann kurzfristig wieder einmal Haltungsnormen änderten, wäre das Geld verloren

"Bei diesen schnellen Wechseln und Ansprüchen kann man sich da ganz schnell die Finger verbrennen."

Wenn er nicht gerade in Papierbergen versinkt. Denn was der Landwirt vor allem mit Europa verbindet, das ist die Bürokratie. Zur Dokumentation und um immer auf dem neusten Stand zu bleiben, muss er Stunden an Arbeit investieren.

"Ich möchte behaupten, ich brauch mindestens einen halben Arbeitstag in der Woche nur für Bürokratie."

Ohne EU gehe es trotzdem nicht

Wenn er es doch mal wieder aufs Feld schafft, dann hat Bernd Angelberger aber auch wieder einen genauen Blick dafür, welche Vorteile ihm die EU bringt. Man sieht es an seiner neusten technischen Errungenschaft: einem Sprenger, mit dem er Düngemittel via GPS präzise genau an dem Ort und in der Menge ausbringen kann, wie es der jeweilige Boden braucht. Ohne Fördergelder und Ausgleichszahlungen der Europäischen Union, die der Landwirt für die Einhaltung bestimmter Standards erhält, gibt es kein Fortschritt auf seinem Hof.

"Nein, da wären wir nicht konkurrenzfähig und könnten nicht überleben."

Die Zahlungen der EU sicherten seine Existenz ab, meint der Landwirt. Und auch der gemeinsame Markt sei eine große Errungenschaft. Import und Export ohne Beschränkungen sorgten für einen gesunden Wettbewerb und viele wirtschaftliche Vorteile.

Nur die Produktionsbedingungen, die müssten gleich sein, damit der Konkurrenzkampf fair bleibe. Am Ende steht auf dem Hof von Bernd Angelberger also der Wunsch nach mehr Europa und weniger Alleingängen. Bis zum nächsten Europatag würde sich der Landwirt nur ein bisschen mehr Nähe zur Praxis und weniger Bürokratie wünschen.