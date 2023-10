Landtagsabgeordnete kritisieren fehlenden Ausbau der Neckarschleusen

per Mail teilen

Im Landtag haben Abgeordnete verschiedener Parteien Sanierung und Ausbau der Neckarschleusen angemahnt, die Bundesregierung halte Verträge nicht ein.

Landtagsabgeordnete von Grünen, SPD und CDU haben den Bund aufgefordert endlich die Sanierung und den Ausbau der Neckarschleusen anzugehen. Sie werfen der Bundesregierung, die zuständig ist, Vertragsbruch vor.

Schleusen für Schiffe der Zukunft

Das Ziel ist klar und auch schon mehr als eineinhalb Jahrzehnte alt. Die sanierungsbedürftigen Neckarschleusen sollen nicht nur repariert werden, sondern auch fit gemacht werden für Schiffe der Zukunft, so die Abgeordneten. Denn die Frachter würden deutlich länger sein und mit erneuerbaren Energien fahren.

Der Ausbau der Wasserstraße sei vital für Baden-Württemberg, warnte der grüne Verkehrsminister Winfried Hermann. Der verkehrspolitische Sprecher der CDU, Thomas Dörflinger, zeigte sich enttäuscht von der Bundesregierung, dass die bereits beschlossenen Pläne und Zahlungen des Landes in Berlin aufgekündigt worden seien. Das Land wolle die Planung der Neckarschleusen aber nicht länger bezahlen, man habe dem Bund 15 Personalstellen zur Verfügung gestellt, jedoch sei in den 17 Jahren nichts passiert, so Verkehrsminister Hermann.

Industrieromantik: Die Neckarschleuse in Feudenheim. Die Schifffahrt hatte in Mannheim immer große Bedeutung. Stefan Leonhardt

Bund will die Schleusen zunächst nur sanieren

Der Ausbau der Neckarschleusen ist teuer, der Bund will deshalb erst einmal nur sanieren und nicht ausbauen. Doch die Verlängerung für 135 Meter lange Schiffe steht im Bundesverkehrswegeplan. Der FDP Landtagsabgeordnete Christian Jung verteidigt den Entschluss des Bundesverkehrsministers und Parteikollegen Volker Wissing (FDP) erst mal zu sanieren und den Ausbau zurück zu stellen. Ein Sprecher der FDP Fraktion sagte auf Anfrage des SWR, dass keine konkreten Zahlen vorlägen, Sanierungs- und Ausbaukosten jedoch drastisch unterschätzt worden seien. Der verkehrspolitische Sprecher der Grünen, Thomas Marwein, warnte im Landtag angesichts des aufgeschobenen Ausbaus vor drastischen wirtschaftlichen Folgen: Wenn Baden-Württemberg das nicht hinkriege, sei man Weg vom Fenster.