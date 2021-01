Überall in Heilbronn-Franken laufen die Vorbereitungen für die Landtagswahl im März auf Hochtouren, so auch beim Bürgeramt in Heilbronn. Das Wahlteam des Bürgeramtes steht in diesem Jahr vor besonderen, pandemiebedingten Herausforderungen. Neben der regulären Vorbereitung der Landtagswahl, müssen derzeit alle Wahllokale mit Blick auf die Abstandregeln überprüft und ein entsprechendes Hygienekonzept entwickelt werden. Weil mit mehr Briefwählern gerechnet wird, wurde die Zahl der Wahllokale von bisher 87 auf 56 reduziert und im Gegenzug die Briefwahlteams aufgestockt. Außerdem werden statt der sonst üblichen 600 ehrenamtlichen Wahlhelfer jetzt rund 900 im Einsatz sein. Die Wahlbenachrichtigungen sollen in Heilbronn bis 21. Februar verschickt werden, dann startet auch die Ausgabe der Briefwahlunterlagen.