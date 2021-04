In Neuenstein wird am Montag der neue Landrat für den Hohenlohekreis gewählt. Als einziger Bewerber tritt Amtsinhaber Matthias Neth von der CDU an. Neth wird sich am Nachmittag in einer 20-minütigen Rede formal dem Kreistag vorstellen, danach wird durch eine geheime Wahl des Kreistags über den künftigen Landrat entschieden.