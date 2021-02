Nach dem Temperaturanstieg der vergangenen Tage steht jetzt die Amphibien-Wanderung unmittelbar bevor. Das Landratsamt Heilbronn warnt die Autofahrer und stellt wieder Warnschilder auf. Für den Start der Wanderung sind die Wetterbedingungen entscheidend: Temperaturen von über fünf Grad in der Nacht und Regen. All das wird in den nächsten Tagen und Nächten kommen und damit werden sich wieder Millionen Frösche, Kröten, Molche und andere Amphibien in Richtung ihrer Laichplätze aufmachen, heißt es. Jedes Jahr falle eine große Zahl dem Autoverkehr zum Opfer. Das Landratsamt hat deshalb entlang bestimmter Kreisstraßen Warnschilder aufgestellt und Geschwindigkeitsbeschränkungen erlassen, um Tiere und Helfer zu schützen, die die Amphibien sammeln und über die Straße tragen. Außerdem soll es in diesem Jahr verstärkt Kontrollen geben.