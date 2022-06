Landratsamt rechnet am Dienstag mit Geflüchteten

per Mail teilen

Das Landratsamt des Kreises Heilbronn rechnet am Dienstag mit der Ankunft von 60 Geflüchteten aus der Ukraine. Die Geflüchteten wurden dem Kreis zugeteilt und kommen aus den Erstaufnahmeeinrichtungen, so das Landratsamt. Aktuell habe der Kreis über 200 sofort bezugsfertige Plätze in Unterkünften. Insgesamt sind dem Landratsamt fast 1.000 angemeldete Geflüchtete aus der Ukraine bekannt, die privat zum Beispiel bei Freunden oder Verwandten untergekommen sind. Wie viele Geflüchtete tatsächlich bereits im Landkreis untergekommen sind, sich aber noch nicht bei den Einwohnermeldeämtern angemeldet haben, könne nicht beziffert werden.