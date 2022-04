Landratsämter Main-Tauber und Schwäbisch Hall halten an 3G-Regel fest

Auch wenn die Corona-Maßnahmen auslaufen, halten die Landratsämter Main-Tauber und Schwäbisch Hall an Maskenpflicht und 3G-Regel fest. Es bleiben alle Dienststellen geschlossen, heißt es. Zutritt ist nur nach Terminvereinbarung möglich. Termine gebe es aber nur bei dringenden Angelegenheiten. Bereits am Donnerstag hatte die Stadt Wertheim (Main-Tauber-Kreis) angekündigt, Maskenpflicht und 3G in ihren kommunalen Gebäuden beizubehalten. Die Landesverordnung sieht dies nicht vor. Eine Sprecherin der Stadt Wertheim sagte dem SWR, dass die Kommune von ihrem Hausrecht Gebrauch machen. Die Corona-Maßnahmen enden an diesem Wochenende. Damit endet auch in den meisten Einzelhandelsgeschäften die Maskenpflicht.