Von Geflüchteten bis zum Balkonkraftwerk

Von Bauprojekten bis Unterbringungssorgen, den Heilbronner Landrat Norbert Heuser erwarten im neuen Jahr viele alte aber auch neue Aufgaben und Herasuforderungen.

Beim Ausblick auf das Jahr 2024 sieht der Heilbronner Landrat Norbert Heuser (parteilos) viele Herausforderungen. Von Digitalisierung über Bahninfrastruktur bis hin zur Wasserstoffversorgung hat Heuser viele Themen auf dem Schreibtisch.

Eines der Dauerthemen wird dabei auch 2024 eine wichtige Rolle spielen: die Unterbringung von Geflüchteten. Aktuell stehe der Kreis Heilbronn verhältnismäßig gut da. Insgesamt gut 2.200 Geflüchtete sind momentan im Kreis in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht, 338 Plätze sind frei. Für das laufende Jahr appelliert Norbert Heuser an den Bund und die EU, die Anreize für Geflüchtete endlich europaweit anzugleichen, für eine gerechtere Verteilung.

Mehr Digitalisierung in der Verwaltung

Beim Thema Digitalisierung freut sich Heuser, dass die digitale Kfz-Zulassungsstelle immer besser angenommen wird. Vor allem Kfz-Abmeldungen seien digital beliebt. Der Kreis war Vorreiter bei der voll digitalen Zulassungsstelle.

Wir müssen uns konsequent auf den Weg bewegen, Verwaltungsvorgänge zu digitalisieren.

Bei anderen Digitalisierungsprojekten geht es hingegen noch schleppend voran. Der digitale Führerschein lässt auf sich warten. Heuser hofft jedoch, dass auch dieser bald nutzbar wird, zumal die Verwaltungsarbeit für Führerscheine viele Kapazitäten im Landratsamt binden und wichtige Kapazitäten freiwerden könnten.

Norbert Heuser, Heilbronner Landrat (parteilos). Norbert Heuser

Neubauprojekte und Balkonkraftwerke

Zu den erfreulichen Terminen in diesem Jahr zählt Heuser die Einweihung der Straßenmeisterei in Abstatt (Kreis Heilbronn) und den zweiten Bauabschnitt der SLK-Kliniken am Gesundbrunnen in Heilbronn. Außerdem hofft Heuser, dass noch mehr Menschen die Förderung für ein Balkonkraftwerk im Landkreis nutzen, das sei ein einmaliges Angebot. 400 Anträge seien bereits eingegangen, 600 Fördermöglichkeiten gebe es noch.

Und auch die kleineren Termine sind Heuser wichtig. Er freue sich, wenn er sich für Menschen im Kreis einsetzen könne. Als Schirmherr des Spiels der Heilbronner Eisbären am 21. Januar hofft er auf Spendeneinnahmen zugunsten des Kindersolbads in Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn).

Rückblick: Kreisjubiläum und Wohnungssuche

Viele Aufgaben im Jahr 2024 sind dem Landrat bereits aus dem vergangenen Jahr bekannt. Die großen Herausforderungen bei der Unterbringung von Geflüchteten war auch 2023 ein Dauerthema. Dabei lobte Heuser im Gespräch mit dem SWR die Zusammenarbeit mit den Kommunen im Landkreis. Und zu feiern gab es im vergangenen Jahr auch einiges, das Kreisjubiläum mit Jubiläumsveranstaltung in Erlenbach ist dem Landrat im Kopf geblieben sowie der Kontakt zu den Menschen beim Tag der offenen Tür im Landratsamt.