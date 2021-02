Bei den jüngsten Corona-Infektionen im Hohenlohekreis wurde auch die ansteckendere Virusmutation gefunden. Nach Infektionen beim Schraubenkonzern Würth in Künzelsau und in einer Kita in Öhringen sind weit über 100 Kontaktpersonen in Quarantäne, die Sieben-Tage-Inzidenz ist auf 130 gestiegen.