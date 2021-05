Der Schwäbisch Haller Landrat Gerhard Bauer hat in einem offenen Brief an die Abgeordneten aus den Kreisen Schwäbisch Hall und Hohenlohe einen Rettungsschirm für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) gefordert. Die Überbrückungshilfen in Pandemiezeiten seien zu gering und nicht ausreichend finanziert, so Bauer. Weil aktuell immer noch zu wenig Menschen den öffentlichen Personennahverkehr nutzen, müsste der Kreis allein im ersten Halbjahr zusätzlich 1,2 Millionen Euro aufwenden, um seine Verkehrsunternehmen zu unterstützen. Dies seien Mittel, die beim Ausbau von Rufbus-Angeboten, Mobilitätsstationen und der Weiterentwicklung der Regiobuslinien später fehlen, so der Landrat. Und für das zweite Halbjahr sowie die Folgejahre stünden noch überhaupt keine Finanzhilfen bereit. Bauer unterstrich ausdrücklich die Pläne der Landesregierung, den ÖPNV zu unterstützen und die klimafreundliche Mobilität auszubauen. Doch jetzt müsse das Land erstmal den bestehenden ÖPNV stärken.