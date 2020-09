Nach den neuen Corona-Fällen im Kreis Schwäbisch Hall ist dort die Zahl der Infizierten pro 100.000 Einwohner auf den zweithöchsten Wert in Baden-Württemberg gestiegen.

Nach Angaben des Sozialministeriums liegt die sogenannte sieben-Tage-Inzidenz aktuell bei 28. Höher ist diese nur im Kreis Reutlingen, wo es ebenfalls Coronafälle nach Feiern gegeben hat. Dort liegt sie bei 28,3.

Von der kritischen Marke von 50 sind beide Kreise demnach noch weit entfernt. Ab diesem Wert haben die jeweils betroffenen Landkreise und kreisfreien Städte Maßnahmen zur Unterbrechung der Infektionskette zu treffen.

Bei Geburtstagsfeier infiziert

Bereits Ende vergangener Woche war bekannt geworden, dass nach einer privaten Geburtstagsparty in Schwäbisch Hall-Sulzdorf mehrere Menschen positiv auf Corona getestet wurden: Mittlerweile ist die Zahl auf mindestens 14 gestiegen. Acht davon hatten an der Feier teilgenommen. Derzeit seien aber noch nicht alle Partygäste und Kontaktpersonen getestet worden, so das Landratsamt Schwäbisch Hall. Durch Partygäste bestand zudem ein Kontakt zu Schwäbisch Haller Grundschulkindern – zwei Klassen mussten in Quarantäne.

Wohl Partygäste auf Liste vermerkt

An dem Geburtstag hatten Anfang September mindestens 70 Menschen teilgenommen, das Gesundheitsamt hat eine Liste, heißt es. Womöglich seien auf dieser aber nicht alle Gäste vermerkt.

Auch in einer Gemeinschaftsunterkunft im Stadtteil Hessental wurden vier Bewohner mit dem Coronavirus infiziert, so das Landratsamt. Sie wurden demnach in eine Unterkunft nach Michelfeld verlegt, in der aktuell keine Flüchtlinge untergebracht sind. Die restlichen Bewohner der Unterkunft in Schwäbisch Hall-Hessental stehen unter Quarantäne und sollen getestet werden.

Landrat Gerhard Bauer appelliert an die Bürgerinnen und Bürger Pressestelle Foto: Landratsamt Schwäbisch Hall - Pressestelle

Landrat appelliert, Hygieneregeln und Abstandsgebot einzuhalten

Derweil appelliert der Schwäbisch Haller Landrat Gerhard Bauer (parteilos) wegen der deutlich ansteigenden Corona-Fallzahlen im Kreis Schwäbisch Hall erneut, Hygieneregeln und das Abstandsgebot weiterhin streng einzuhalten: "Einen erneuten Lockdown in unserem Landkreis müssen wir unbedingt verhindern", so Bauer in einer Mitteilung. Mit dem Schulstart werde der Alltag wieder normaler. Deshalb sei Vor- und Rücksicht umso wichtiger. Gingen ein Großteil der Infektionen in den vergangenen Wochen von privaten Feierlichkeiten und Reiserückkehrern aus, so Bauer, würden jetzt auch vermehrt Infektionen in Betrieben und Schulklassen festgestellt.