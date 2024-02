Mehrere Landkreise haben zuletzt Geflüchtete aus der Ukraine in andere Bundesländer weitergeleitet. Laut Behörden wird aber immer geprüft, ob das soziale Nachteile mit sich bringt.

Zurzeit hat Baden-Württemberg mehr Ukraine-Geflüchtete aufgenommen als andere Bundesländer. Deshalb können die Landkreise Neuankömmlinge an andere Bundesländer weiterleiten.

In den vergangenen Wochen haben die Stadt Heilbronn, der Hohenlohekreis, der Landkreis Schwäbisch Hall und der Main-Tauber-Kreis Geflüchtete aus der Ukraine an andere Bundesländer weitergeleitet. Schwäbisch Hall leitete 22 Personen weiter, in den anderen Kreisen handelte sich jeweils um weniger als zehn Personen. Auch der Landkreis Heilbronn hatte dies vor, die Betroffenen kümmerten sich dann aber selbstständig um die Aufnahme in einem anderen Bundesland. Zudem hätten seit mehreren Wochen kaum weitere Geflüchtete aus der Ukraine um Aufnahme gebeten.

Keine pauschale Weiterleitung

Die Stadt Heilbronn betonte, dass sie auch weitere Neuankömmlinge weiterleiten wolle, solange es zulässig sei. Es würden nur Menschen weitergeleitet, die keine familiären Beziehungen, Wohnraum oder Arbeitsplatz vor Ort hätten.