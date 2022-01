Landkreisbuch in Rekordzeit erstellt

Teilnehmer des diesjährigen Pop-up-Labors in Crailsheim haben in nur 48 Stunden ein modernes Handbuch rund um das Leben und Arbeiten im Kreis Schwäbisch Hall verfasst. Insgesamt 36 Autorinnen und Autoren waren an der Konzeption und Umsetzung des sogenannten Book-Sprint beteiligt. Das Handbuch wurde von Menschen aus dem Kreis Schwäbisch Hall geschrieben, die darin ihre Gedanken zur Arbeit, Freizeit und Leben in der Region teilen. Heraus kamen zum Beispiel Rezeptideen oder Interviews mit Einheimischen. Unter dem Titel "Schaffen, Denken, Gestalten, Genießen" ist das Werk ab sofort als Printausgabe oder E-Book erhältlich.