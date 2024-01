Beim Blick auf die Finanzsituation des Landkreises Schwäbisch Hall sieht Landrat Gerhard Bauer sorgenvoll in die Zukunft.

"Die Schere zwischen den Einnahmen und den Ausgaben des Landkreises geht immer weiter auseinander", äußert sich Landrat Gerhard Bauer durchaus besorgt. Die Finanzlage sei in diesem Jahr erheblich angespannter als in den Vorjahren. So würden die Sozialausgaben die Einnahmen aus der Kreisumlage deutlich übersteigen. Und auch der Ausbau des Öffentlichen Personen Nahverkehrs (ÖPNV) beispielsweise koste viel Geld, so Bauer.

Ein wirtschaftlicher Aufschwung, der das vielleicht ändern könnte, ist aktuell leider nicht in Sicht.

Der Landrat befürchtet daher, dass der Kreis Projekte wie die dringend notwendige Sanierung des Landratsamtes oder der Berufsschulen nur noch mit Schulden finanzieren kann. Und bei den laufenden Ausgaben könne der Kreis den Gürtel nur sehr begrenzt enger schnallen, da der Kreishaushalt hier wenig Spielraum zulasse.

Das meiste sind gesetzliche Pflichtaufgaben. Bei gesetzlichen Ansprüchen unserer Bürgerinnen und Bürger können wir nicht sparen.

Bauer liegt besonders die Verbesserung des Schienenverkehrs in der Region am Herz, ebenfalls der Ausbau der Autobahn A6. Beim Breitbandausbau sei der Kreis mit dem Zweckverband "erfolgreich unterwegs".

Wir werden in diesem Jahr die weißen Flecken weitestgehend erschlossen haben. Damit verbessern wir merklich die Infrastruktur.

Herausfordernd bleibt auch für den Landkreis Schwäbisch Hall die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen. Die steigenden Flüchtlingszahlen würden die Aufnahmekapazitäten des Kreises an die Grenzen bringen, so Bauer.