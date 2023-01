Landkreis Schwäbisch Hall mit geringstem Wert

Die Sieben-Tage-Inzidenzen in Heilbronn-Franken sind zumeist leicht gestiegen. Die niedrigste 7-Tage-Inzidenz hat der Kreis Schwäbisch Hall mit 31.

In Heilbronn-Franken hat der Kreis Schwäbisch Hall die niedrigste 7-Tage-Inzidenz mit 31. Der Hohenlohekreis kommt auf 42 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner. Im Main-Tauber Kreis stieg der Kennwert um 15 Zähler auf jetzt 59,4. Um sechs Einheiten fiel die Corona-Inzidenz im Landkreis Heilbronn auf 100, dies ist der höchste Wert in der Region. Im Stadtkreis Heilbronn stieg die Inzidenz um 12 Zähler auf 83.

In den 116 erfassten Krankenhäusern in Baden-Württemberg befinden sich derzeit 109 COVID-19 Patienten in intensivmedizinischer Behandlung. Davon werden 51 invasiv beatmet. Der Anteil der COVID-19 Patienten an den insgesamt 2.428 betreibbaren Intensivbetten beträgt 4 Prozent (Stand: 12.01.2023). In Baden-Württemberg liegt der Durchschnittswert aller Stadt- und Landkreise bei 74,2. Die höchste Corona-Inzidenzin Deutschland hat aktuell weiterhin das Land Niedersachsen mit 197.