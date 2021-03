Aufatmen nicht nur bei den Einzelhändlern in Heilbronn. Nachdem sie am Montag nach vielen Wochen ihre Läden wieder öffnen durften, sind nun die Einzelhändler im Landkreis Heilbronn dran.

Nachdem der Landkreis Heilbronn an fünf Tagen in Folge eine Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 hatte, werden die Corona-Beschränkungen gelockert. Seit Mittwoch dürfen die Geschäfte wieder komplett öffnen, sie müssen aber die Kundenzahl begrenzen und Auflagen erfüllen.

Vorsichtiges bummeln ist in Neckarsulm wieder erlaubt SWR

Freude über persönliche Kontakte

Noch vorsichtig waren die Kunden in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) am Montagvormittag. Verhalten bummelten einige Menschen durch die Fußgängerzone, hier und da ein paar T-Shirts oder ein Parfum in den Einkaufstaschen. Glücklich aber, so der Tenor, seien sie schon über die persönlichen Kontakte und, dass endlich wieder etwas vorwärts ginge. Eine Passantin ist froh: Sie wollte endlich wieder ins Schuhgeschäft, online einkaufen käme für sie nicht in Frage.

Für einige Händler in Neckarsulm, so war im Vorfeld zu erfahren, kommen die Ladenöffnungen allerdings zu spät. Sie werden wohl nicht mehr weitermachen können. Ansonsten aber zeigen sich auch die Einzelhändler erleichtert: Sie hoffen, dass sie nicht so bald wieder zumachen müssen. Denn: Falls die Inzidenz an drei Tagen hintereinander wieder über 50 ansteigt, werden die Lockerungen wieder aufgehoben. Am Dienstag lag die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Heilbronn bei 43,8.

Verhaltener Zustrom am Neckarsulmer Marktplatz SWR

Weitere Öffnungen

Neben dem Einzelhandel können auch Museen, Gedenkstätten und Zoos wieder ohne vorherige Buchung besucht werden. Im Freien darf kontaktarmer Sport in Gruppen bis zu zehn Personen betrieben werden. Ebenfalls unter Auflagen dürfen Musik- und Kunstschulen wieder öffnen. Ballett- und Tanzschulen bleiben jedoch noch geschlossen.

Anfangs nur "Click and Meet" in Neckarsulm

Seit Montag war das Einkaufen in Heilbronn wieder erlaubt. In der nahegelegenen Nachbarstadt Neckarsulm war das für Kunden nicht ganz so einfach. Nur "Click and Meet" war bis dahin erlaubt, das heißt, erst nach vorheriger Terminabsprache in einem festen Zeitfenster konnte man sich im Geschäft beraten lassen und dort einkaufen. Sollte die Inzident über 50 ansteigen, wäre das wieder der Fall.

Lesestoff gibt's Neckarsulm SWR

Für viele Händler war diese Situation nicht unbedingt nachvollziehbar. Umso glücklicher sind sie jetzt, dass ein wenig Normalität eintritt.

"Ich hätte mir gewünscht, dass es eine regional einheitliche Lösung bei den Ladenöffnungen gibt, damit kein Einkaufstourismus ensteht. Nicolas Härdtner, der Vorsitzende des Gewerbevereins Neckarsulm

Die Landesregierung hatte allerdings entschieden, dass allein die Inzidenzzahlen auf Kreisebene als Kriterium herangezogen werden müssen.

Schon bei Ladenöffnung gab es am Montag in der Stadt Heilbronn eine Schlange vor dem C&A auf dem Kiliansplatz SWR

Neckarsulmer OB fordert regionale Abstimmung

Auch der Neckarsulmer Oberbürgermeister Steffen Hertwig hätte es begrüßt, wenn Ladenöffnungen regional abgestimmt erfolgen. Sicherlich sei es ein gewisses Wirrwarr, sagte er. Doch alles, was eine Vereinheitlichung herbeiführen würde, würde der Akzeptanz durch die Menschen dienen.

Ein Risiko bleibt allerdings: Sollten die Sieben-Tage-Inzidenzen wieder die kritische Marke von 100 erreichen - und das drei Tage in Folge - dann sieht das Land eine "Notbremse" vor. Die Läden müssten wieder schließen, nur "Click and Collect" - also bestellen und abholen - wäre dann noch erlaubt. Alle hoffen, dass dieses Szenario ausbleibt.