Der Landkreis Heilbronn zählt zu den Kreisen mit den meisten Zuzügen in Baden-Württemberg. Im vergangenen Jahr sei die Einwohnerzahl um mehr als 1.500 gestiegen, während in der Stadt Heilbronn die Zahl zurückging, meldet das Statistische Landesamt. Als Gründe dafür sieht die Behörde den teuren Wohnraum in den Städten, aber auch die Pandemie, in welcher viele Menschen festgestellt hätten, dass man auch von zu Hause aus gut arbeiten kann und nicht in der Nähe des Arbeitsplatzes wohnen muss.