Landgericht Heilbronn: Dreieinhalb Jahre für schwere Brandstiftung

Das Landgericht Heilbronn hat am Mittwoch einen Mann zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. Für den Angeklagten hätte es schlimmer kommen können.

Vor dem Landgericht Heilbronn ist am Mittwoch ein Mann wegen schwerer Brandstiftung zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Angeklagt war er jedoch wegen versuchten Mordes.

Der Angeklagte hatte im Dezember vergangenen Jahres in Benningen (Kreis Ludwigsburg) versucht, in seiner Mietwohnung in einem Mehrfamilienhaus mit einer brennenden Kerze Feuer zu legen. Danach hatte er das Gebäude verlassen. Durch einen Rauchmelder war einer der 12 Mitbewohner rechtzeitig auf das Feuer aufmerksam geworden, sodass niemand verletzt oder getötet worden sei. Eine Verurteilung wegen des in der Anklageschrift vorgeworfenen versuchten Mordes erfolgte nicht, da kein Tötungsvorsatz bezüglich der Hausbewohner festgestellt werden konnte, hieß es in der Urteilsbegründung. Der Angeklagte wurde wegen schwerer Brandstiftung zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten verurteilt, wobei von verminderter Schuldfähigkeit ausgegangen wurde.