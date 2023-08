Im Juli wurde das kommunale E-Carsharing-Projekt "Mobile Inclusive" ins Leben gerufen, demnächst soll es an den Start gehen. Landesverkehrsminister Hermann ist interessiert.

Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) informiert sich am Mittwochnachmittag in Wüstenrot (Kreis Heilbronn) über das kommunale E-Charsharing-Projekt "Mobile Inclusive". In den Starterkommunen Wüstenrot, Obersulm, Mainhardt und Löwenstein (alle Kreis Heilbronn) wird es E-Fahrzeuge geben, die Bürger per App mieten können. Außerdem werden Ladestationen in den Orten installiert.

Unternehmen beschäftigt Menschen mit Beeinträchtigung

Bürger der teilnehmenden Kommunen sollen einen Tarifvorteil gegenüber anderen haben. Mitbeteiligt an dem Projekt ist auch der Neckarsulmer (Kreis Heilbronn) Autobauer Audi. Er stellt die Fahrzeuge und die Buchungs-App. Mitte September soll das neue E-Carsharing-Projekt offiziell starten. Die Firma "Mobile Inclusive" will Menschen mit Beeinträchtigung beschäftigen und ihnen so einen Weg in eine Festanstellung ebnen. Die Gesellschaft "Mobile Inclusive" ging Anfang Juli an den Start.