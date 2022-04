Landesverdienstorden an Friedlinde Gurr-Hirsch und Frank Stäbler

per Mail teilen

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat am Samstag 23 Personen den Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg verliehen. Mit Friedlinde Gurr-Hirsch und Frank Stäbler wurden auch bedeutende Personen für die Region Heilbronn-Franken ausgezeichnet. Staatssekräterin Gurr-Hirsch (CDU) aus Untergruppenbach (Kreis Heilbronn) bekam den Orden für ihr Engangement, mit welchem sie sich "weit über ihr politisches Mandat hinaus zum Wohle Baden-Württembergs und seiner Bürgerschaft" einsetzt, heißt es. Frank Stäbler hat - zuletzt bei den Heilbronner Red Devils - Ringergeschichte geschrieben und engagiert sich für soziale Projekte. Die Verleihung des Verdienstordens ist seit Jahrzehnten Tradition in Baden-Württemberg. "Wir können auf eine Erfolgsgeschichte zurückblicken, die wir insbesondere auch unserer unglaublich engagierten Bürgerschaft zu verdanken haben", so Kretschmann bei der Verleihung im Schloss Ludwigsburg.