Landesregierung will Arbeiten am Heilbronner Wollhaus fördern

Die Landesregierung bewilligt im Rahmen der Städtebauförderung 239 Millionen Euro. Auch Projekte in Heilbronn-Franken werden gefördert, darunter etwa das Wollhaus in Heilbronn.

Das Land hat jetzt Mittel für den Bau bezahlbarer Wohnungen und die Belebung von Innenstädten bereitgestellt. Insgesamt werden 239 Millionen Euro in Baden-Württemberg verteilt. Unter den Einzelmaßnahmen befindet sich auch das Heilbronner Wollhauszentrum.

Zukunft des Wollhauses noch unklar

Noch steht hinter dem Projekt Wollhaus in Klammern das Wort Vorbereitung. Denn bisher wurde noch nicht bekannt gegeben, was mit dem ehemaligen Einkaufszentrum geschehen soll. Der markante Betonkomplex in der Innenstadt ist in die Jahre gekommen, längst steht er zum Großteil leer. Im vergangenen Jahr hat ein Bauunternehmer das Wollhaus bei einer Versteigerung erworben, wollte sich zunächst einen Überblick verschaffen, was er damit machen könnte.

Das Stichwort Wollhaus fällt auch immer wieder bei der Diskussion um eine mögliche Markthalle in Heilbronn.

Weitere Förderprojekte in der Region Heilbronn-Franken

Insgesamt enthält das Förderprogramm des Landes 304 städtebauliche Projekte in Baden-Württemberg mit einem Volumen von 239 Millionen Euro. In die Region Heilbronn-Franken fließen davon über 18 Millionen Euro:

Zum Beispiel erhält die Glück-Auf-Halle in Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn) knapp 900.000 Euro. Nach Künzelsau (Hohenlohekreis) sollen 1,4 Millionen Euro für ein die Umgestaltung des Stadteingange gehen. Die Konversion der Prinz-Eugen-Kaserne in Külsheim (Main-Tauber-Kreis) wird mit einer Million bezuschusst. Das Hallenbad Blaufelden (Kreis Schwäbisch Hall) soll mit 168.000 Euro modernisiert werden.