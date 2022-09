Energiesparkampagne in Eppingen gestartet

Die Landesregierung tourt mit Energiespartipps durch Baden-Württemberg. Auftakt ist am Freitag auf dem Gartenschaugelände in Eppingen.

Die Landesregierung will mit einer großen Kampagne unter dem Slogan "Cleverländ - zusammen Energie sparen" durch das Land touren. Auftakt ist am Freitag auf dem Gartenschaugelände in Eppingen (Kreis Heilbronn). Auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sowie Innenminister Thomas Strobl (CDU) sind vor Ort. Expertinnen und Experten der Landesregierung wollen "pragmatische und niederschwellige" Tipps zum Energiesparen geben, wie Kretschmann sagt. Die Tour führt zu 24 Orten in ganz Baden-Württemberg, am Mittwoch dann nach Heilbronn, am Donnerstag nach Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis).

Gemische Reaktionen in Eppingen

In Eppingen gibt es gemischte Reaktionen auf die Energiespartipps der Kampagne. "Ich hab die Waschmaschine schon immer gefüllt, wenn ich wasche. Das mach ich schon jahrelang so. Das ist nichts neues", sagt etwa eine Besucherin aus Karlsruhe. Ihr Mann meint, jeder sollte bereits wissen, dass gespart werden müsse. Ein Brackenheimer (Kreis Heilbronn) Paar hat laut eigenen Angaben schon Photovoltaik, E-Auto und Wärmepumpe. Privat gebe es wohl keine Potentiale mehr, Energie einzusparen. Eine andere Frau dagegen ist ganz angetan, dass die Allgemeinheit so viel leisten könne.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) in Eppingen SWR Jürgen Härpfer

Online-Kampagne schon gestartet

Auch online ist die Kampagne "Cleverländ" schon gestartet, Ministerpräsident Kretschmann wirbt etwa dafür, die Heizung nachts abzusenken. Sein Stellvertreter Strobl dafür, Geräte nicht nur in den Stand-by-Modus zu versetzen, sondern ganz auszuschalten.