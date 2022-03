Überall laute und fröhliche Kinder, eine ausgelassene Stimmung in der Stadt und viele schöne Show-Akts und Wettkämpfe. Keine Frage, in Künzelsau ist die Vorfreude auf das Landeskinderturnfest im Juli groß. Bis es aber so weit ist, ist noch richtig viel zu tun.

Rund 4.000 Kinder werden vom 22.-24.2022 Juli in Künzelsau mit dabei sein. So hoffen es auf jeden Fall die Organisatorinnen vom Schwäbischen Turnerbund. Aller Voraussicht nach kommt die Nationalturnerin Sarah Voss, ansonsten wird bewusst auf Sportstars verzichtet, "die Kinder stehen im Vordergrund, jedes ist ein kleiner Star", sagt Referentin Kyra Straup. Sie steht mit vier weiteren Frauen vom Organisationsteam auf der noch kahlen und kühlen Wertwiesen. Die soll mal der Dreh- und Angelpunkt werden. Hier werden die Bühnen stehen, die Turni-Party soll hier steigen und auch zahlreiche Mitmachangebote soll es geben. Daneben werden die Hallen der Stadt genutzt und natürlich auch die Schwimmbäder. Rund 500 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer werden gebraucht Damit so ein großes Event gestemmt werden kann, braucht es etwa 500 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. Jeder, der gerne mitarbeiten möchte, kann sich beim Turngau Hohenlohe melden. Helfende Hände werden beispielsweise bei der Betreuung von Stationen oder beim Wettkampf gebraucht. Den Turngau Hohenlohe hebt Straub besonders hervor. Künzelsau sei eine vergleichsweise kleine Stadt aber mit einem großartigen Engagement. Inklusion und Integration Ziel ist, das wirklich alle Kinder mitmachen können, auch deshalb schaut sich die Integrations- und Inklusionsbeauftragte, Anna Lena Würbach, die Gegebenheiten vor Ort ganz genau an. Die Hallen, die wir gesehen haben sind barrierefrei, sagt sie und haben auch behindertengerechte Toiletten. "Für den Anfang schon ganz gut". Die Angebote sollen so ausgestaltet sein, dass sich alle Kinder willkommen fühlen, egal ob mit oder ohne Handikap. Zum Beispiel wird es einen Inklusiven Kinderturn-Wettbewerb geben Das gesamte Organisationsteam beim Schwäbischen Turnerbund besteht aus 15-20 Mitgliedern, dazu kommt Laura Asum von der Stadt Künzelsau. Auch sie kann sich über zu wenig Arbeit nicht beklagen. Vom Anfragen der Hallen und Schulen über die Absprachen mit dem Bauhof, dass auch alle Wasser- und Stromanschlüsse zur Verfügung stehen, bis hin zur Koordination der Übernachtungsmöglichkeiten, es gibt immer was zu tun. Auch muss die Buslinie geplant werden, die die Orte miteinander verbindet. Flyer und Sticker vom Landeskinderturnfest 2022 SWR Turni-Gala im Carmen-Würth-Forum Ganz besonders strahlen die Augen im Orga-Team, wenn es um die Turni-Gala am Samstagabend im Carmen-Würth-Forum geht. Straub verspricht ein buntes Programm aus Akrobaten, Tänzern, Turnern und Showgruppen, für die sich die Vereine und Abteilungen bewerben konnten. Den Abschluss des Landeskinderturnfestet 2022 soll eine finale Show am Sonntagnachmittag um 14 Uhr machen.