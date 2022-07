Unvergessliche Momente auf dem Landeskinderturnfest in Künzelsau

per Mail teilen

Das Landeskinderturnfest 2022 in Künzelsau ist zu Ende. Rund 4.100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 140 Vereinen erlebten ein Wochenende voller Bewegung und Gemeinschaftsgefühl.

Das Landeskinderturnfest gilt als die größte mehrtägige Breitensport-Veranstaltung für Kinder in Baden-Württemberg. Nicht nur für die Teilnehmenden unvergesslich: Insgesamt waren 16.000 Menschen auf den Wertwiesen in Künzelsau zu Gast, um das Bewegungsangebot in Anspruch zu nehmen.

"Das Landeskinderturnfest war gigantisch in Künzelsau. Ich bin total happy, wie es gelaufen ist. Ich glaube, alle gehen mit einem Strahlen nach Hause."

Sowohl Künzelsaus Bürgermeister Stefan Neumann (parteilos) als auch Markus Frank, der Präsident des Schwäbischen Turnerbundes, zeigten sich im Gespräch mit dem SWR Studio Heilbronn äußerst zufrieden mit dem Landeskinderturnfest 2022 in Künzelsau.

Highlight auf dem Landeskinderturnfest: Die Turni-Party

Für Markus Frank, den Präsidenten des Schwäbischen Turnerbundes, bestätigte sich das Highlight, auf das er sich im Gespräch mit dem SWR Studio Heilbronn bereits vorab am meisten gefreut hatte: die Turni-Party. Es gab sogar eine Lichtshow, schwärmt Frank im Nachgang. "Es war sensationell!" Er ist sich sicher, dass das einer der Momente ist, der den Kindern vom diesjährigen Landeskinderturnfest am meisten in Erinnerung bleibe. Auch die Künzelsauer Bergbahn und der Kocher seien definitiv Highlights gewesen, so Frank.

"Sowohl körperlich aktiv zu sein als auch miteinander etwas zu erleben, das ist sehr wichtig."

Auf der Bühne gab es einiges zu sehen: Nachwuchsturnerinnen und -turner gaben ihr Können zum Besten. Stadt Künzelsau

Landeskinderturnfest gegen die Hitze gewappnet

Die Hitze konnte dem Landeskinderturnfest nichts anhaben. Im Rahmen des Sicherheitskonzepts war das DRK mit mehreren Kräften vor Ort, Wasserstationen sorgten für volle Trinkflaschen und Durchsagen erinnerten die Teilnehmenden daran, immer mal wieder den Schatten aufzusuchen und genug zu trinken.

Das Kocherfreibad lieferte die perfekte Abkühlung. (Archiv) Stadtverwaltung Künzelsau

Zudem gab es die Möglichkeit, sich im Kocher und im Kocherfreibad abzukühlen - wovon einige Gebrauch gemacht haben, berichtet der Bürgermeister.

Lust auf Bewegung wichtiger denn je

Durch die Corona-Einschränkungen haben sich einige Kinder in den vergangenen Jahren deutlich weniger bewegt als sonst. Man habe auf dem Landeskinderturnfest gemerkt, dass die Beweglichkeit bei dem ein oder anderen noch nicht so vorhanden gewesen sei, berichtete Neumann. "Aber das ist Sinn und Zweck von den Schulaktionstagen, dass wir Lust machen auf Bewegung", so Neumann. Dafür sei ein Landeskinderturnfest ein super Anlass, um Werbung für das Thema zu machen.

"In Sport muss kontinuierlich investiert werden."

Die Stadt Künzelsau wolle dranbleiben, die Sportaktivitäten, die bereits in der Vergangenheit gefördert wurden, weiter zu stärken, so Neumann. Das motiviere Sportvereine und Stadtakteure gleichermaßen. Ein tolles, nachhaltiges Projekt sieht Neumann in der Kindersportschule des TSV Künzelsau.