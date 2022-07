Jäger wollen Rebhuhn, Feldhase und Co. in Heilbronn-Franken retten

Wie kann man das Rebhuhn, den Feldhasen und anderes Niederwild in der Region Heilbronn-Franken retten? Darum soll es am Samstag beim Landesjägertag in Ilsfeld gehen.

Der Druck auf die Natur nimmt zu. Nicht nur durch Bodenversiegelung wegen Straßen und Siedlungen, sondern auch durch die Intensivierung der Landwirtschaft, die immer besser und günstiger produzieren soll. Verlierer dabei: Das Niederwild wie Rebhuhn und Feldhase. Daher wird beim Landesjägertag am Samstag in Ilsfeld-Auenstein (Kreis Heilbronn) das Hauptthema sein: Wie kann man Rebhuhn und Co. retten?

Rebhuhn-Bestände in den letzten 50 Jahren eingebrochen

Das Rebhuhn gilt als stark gefährdet. Beim Wildmonitoring zeigt sich: Die Rebhuhn-Bestände im Land sind seit der Nachkriegszeit um 90 Prozent eingebrochen. Auch die Bestände der Feldhasen werden vom Landwirtschaftlichen Zentrum Baden-Württemberg beobachtet.

Stark gefährdet: Die Rebhuhn-Bestände sind europaweit zurückgegangen. SWR

Laut dem Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz liegen viele der "letzten räumlich stabilen Verbreitungsschwerpunkte des Rebhuhns mit Brutnachweisen" in Heilbronn-Franken.

Rebhuhn als Indiz für Artensterben

Für das Rebhuhn und auch für andere Feldvögel sind Insekten enorm wichtig.

"[Insekten sind] die entscheidende Kükennahrung, gerade fürs Rebhuhn, für den Fasan, aber auch für andere Feldvogelarten."

Ohne Insekten also kein Rebhuhn - und ohne Rebhuhn auch keine Insekten, davon gehen zumindest Forscher aus. Denn das Rebhuhn ist eine sogenannte Leitart. Bedeutet: Man kann nicht alle Insekten zählen, daher nimmt man das Rebhuhn als Referenz. Gibt es weniger Rebhühner, scheinen auch andere Arten zu leiden.

"Wenn wir das Rebhuhn verlieren, verlieren wir mit den Strukturen, die da verloren gehen, eben auch sämtliche Insektenarten. Bestäuberinsekten, die wir wieder in der Landwirtschaft brauchen, und dann funktioniert dieses Agrarökosystem nicht mehr."

Nicht nur für die Landwirtschaft, auch für die Rebhühner sind Insekten enorm wichtig. SWR

Eine Allianz für das Niederwild

Eine Allianz aus Jägerinnen und Jägern will sich beim Landesjägertag am Samstag daher nicht zuletzt für die Rettung des Rebhuhns einsetzen. Es müssten mehr vielfältige Brachflächen geschaffen werden, um den kleinen Vögeln wieder mehr Lebensraum bieten zu können, so die Forderung. Denn eben diese Flächen werden knapp. Doch sie entstehen auch nicht einfach so. Landwirtschaftliche Flächen müssen dafür brach liegen, bedeutet Einbußen für den Landwirt.

Kritik: Förderung für Landwirte zu gering

Einige Landwirte in der Region Heilbronn-Franken haben solche ausgewiesenen Blühstreifen oder Brachflächen angelegt, wie beispielsweise Samuel Golter, Winzer und Förster aus Ilsfeld-Auenstein oder Jürgen Maurer, selbst Landwirt und Präsident im Bauernverband Schwäbisch Hall-Hohenlohe-Rems.

Golter holt sich Unterstützung aus der Jägerschaft. Zusammen mit René Greiner vom Landesjagdverband Baden-Württemberg beobachtet er die Insektenpopulation auf der von ihm dafür ausgewiesenen Brachfläche und lässt sich beraten.

Blühbrachflächen wie diese sind wichtiger Lebensraum für Niederwild, werden aber immer seltener. SWR

"Mit der 'Allianz für Niederwild' geht Baden-Württemberg einen erfolgreichen Weg, um die Artenvielfalt gemeinsam mit den Landwirten und der Jägerschaft zu fördern", findet Peter Hauk (CDU), Minister für Ernährung, Ländlicher Raum und Verbraucherschutz. Dazu gehöre natürlich auch, dass die Leistungen der Landwirte für die Biodiversität anerkannt und von der Gesellschaft über attraktive Fördersätze vergütet werden, so Hauk.

Diese Förderung vom Land, um den Erhalt der Insekten und damit auch des Niederwilds zu unterstützen, decke laut Maurer aber bei weitem nicht den Produktionsausfall ab. Die Marge sei zu gering.

Mit Förderungserhöhung könnten sich Rebuhuhn-Bestände erhöhen

Zwar will das Land die Förderung zumindest teilweise erhöhen, doch auch für die Jäger ist klar: so lange den Landwirten zu wenig bleibt, wird sich für das Niederwild wie das Rebhuhn nicht viel ändern. Die Jäger wollen erreichen, dass sich die Bestände erholen. Ob das überall gelingt, ist ungewiss.

Weitere Informationen zu Rebhuhn, Feldhase, der Allianz für Niederwild und dem Monitoring dieser Arten finden sich im Wildtierportal Baden-Württemberg und im Wildtierbericht 2021.