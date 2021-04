Am Donnerstag vor fünf Jahren, am 22. April 2016, ist in Öhringen (Hohenlohekreis) die Landesgartenschau eröffnet worden. Das für dieses Jahr geplante Jubiläumsfest muss jedoch coronabedingt ausfallen, so Oberbürgermeister Thilo Michler. Feste im Sommer müssen wohl abgesagt werden, so der OB. "Aber wir wollen auf jeden Fall, wenn es geht, ab dem 29. September die Öhringer Messe feiern". Dort würden auch die Landesgartenschau und der Hofgarten eine große Rolle spielen.