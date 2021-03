Das Land Baden-Württemberg fördert die Schulsanierungen in diesem Jahr mit rund 100 Millionen Euro. Davon entfallen auf die Region rund 6,7 Millionen. Über ein Drittel des Geldes geht dabei an die Gewerbliche Schule in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall). Weitere Förderschwerpunkte sind die Peter-Bruckmann-Schule in Heilbronn, das Bildungszentrum Hohenlohe-Franken in Krautheim (Hohenlohekreis) und die Grundschule in Michelbach an der Bilz (Kreis Schwäbisch Hall).