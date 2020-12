Das Land fördert Schulbauprojekte mit über 115 Millionen Euro. In Heilbronn-Franken gehen an sechs Projekte insgesamt rund 5,4 Millionen Euro. Der Hauptteil des Fördergeldes in der Region geht nach Wertheim (Main-Tauber-Kreis). Dort soll am Beruflichen Schulzentrum die Gewerbliche Schule für rund 3,97 Millionen Euro erweitert werden. Für Ganztagesschulprojekte gibt es vom Land insgesamt rund 1,4 Millionen Euro. Damit werden die Grundschulen in Bad Rappenau, Leingarten, Ilshofen und Wolpertshausen erweitert. Der höchste Betrag geht an die Gerhart-Hauptmann-Grundschule in Heilbronn für einen Neubau, welcher mit 644.000 Euro gefördert wird. Geld erhalten Projekte mit einem langfristigen Bedarf, heißt es in einer Mitteilung.