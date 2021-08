Es muss wieder mehr summen und brummen draußen auf den Wiesen und Feldern, denn das Insektensterben, das Artensterben ist massiv. Im kleinen Creglingen-Sechselbach am Rande des Main-Tauber-Kreises sorgt Familie Bender für Artenvielfalt in der Landwirtschaft. Im Nebenerwerb bauen die Benders neben klassischen Ackerbaukulturen Mohn und Körnerfenchel an. mehr...