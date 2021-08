per Mail teilen

Das Umweltministerium unterstützt den Bau des neuen Wasserwerkes in Neudenau-Siglingen (Kreis Heilbronn) mit knapp 2,2 Millionen Euro. Mit dem neuen Wasserwerk vereinheitlicht der Zweckverband Neudenau-Allfeld-Stein die Wasserversorgung in seinem Gebiet. Damit soll vor allem sichergestellt werden, dass die Einwohner verlässlich mit hochwertigem Trinkwasser versorgt werden können. Das neue Wasserwerk in Siglingen soll unter anderem aus einem Hochbehälter zur Speicherung des Reinwassers und einer Ultrafiltrationsanlage bestehen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 7,4 Millionen Euro.