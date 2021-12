Land fördert Kinderhaus-Neubau mit rund 1,4 Millionen Euro

per Mail teilen

Die Bauarbeiten für den Neubau des Kinderhauses in Bretzfeld (Hohenlohekreis) laufen aktuell auf Hochtouren. Insgesamt kostet der Neubau rund 12,6 Millionen Euro - 1,4 Millionen Euro kommen vom Land. Mit dem Neubau in Bretzfeld-Rappach schafft die Gemeinde weitere Betreuungsplätze. Es gibt zehn Gruppen für Kinder ab dem ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt. Das Haus ist ein sogenanntes Null-Energie-Gebäude. Das heißt, die Stromerzeugung ist lokal und regenerativ per Photovoltaik gesichert, der Energieverbrauch sehr gering. Das Kinderhaus soll voraussichtlich im September kommenden Jahres eröffnen.