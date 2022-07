Baden-Württemberg fördert KI-Labor an Hochschule

per Mail teilen

Das Wirtschaftsministerium des Landes Baden-Württemberg fördert ein neues Labor für Künstliche Intelligenz (KI) an der Hochschule Heilbronn. Bis zum Jahr 2024 soll der Aufbau des KI-Labors im Zentrum für Maschinelles Lernen mit rund 200.000 Euro finanziert werden. Das Labor soll durch ein virtuelles 3D-Gebäude über die offizielle Homepage der Hochschule Heilbronn begehbar sein. In diesem virtuellen Raum wird das Erleben von Künstlicher Intelligenz der breiten Öffentlichkeit ermöglicht. Beispielsweise sollen dort Schulungen für ortsansässige Unternehmen realisiert werden. Außerdem wird auch ein reales Labor an der Hochschule aufgebaut: mit KI zum Anfassen und persönlicher Beratung.