Nach dem Brand eines Lagergebäudes am Montagabend in der Heilbronner Innenstadt sucht die Polizei nach einen großen und kräftigen Mann. Als Zeugen ihn entdeckten soll er unmittelbar vor Ausbruch des Feuers vom Brandort weggelaufen sein.

Kurz nach 19:30 Uhr habe ein Anrufer der Feuerwehr den Brand in der Heilbronner Cäcilienstraße gemeldet, teilte die Polizei mit. Zeugen haben eine Person gesehen, die sich kurz zuvor an dem Gebäude zu schaffen gemacht haben soll. Der Unbekannte sei dann geflüchtet. Er ist möglicherweise verletzt, so die Polizei weiter. Die Kripo Heilbronn bittet um Hinweise.

Schlimmeres verhindert

Die Feuerwehrkräfte konnten verhindern, dass die Flammen auf ein Wohnhaus übergriffen, das an das Lagergebäude angrenzt. Nach ersten Erkenntnissen waren in dem Schuppen Matratzen und andere Altwaren gelagert. Der Schaden wird auf rund 100.000 Euro beziffert. Verletzt wurde niemand.