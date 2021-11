Hoher Sachschaden bei Brand in Öhringer Lagerhalle

In Öhringen (Hohenlohekreis) ist am Morgen die Lagerhalle eines Schaustellers zu großen Teilen abgebrannt. Beim Öffnen der Halle wurde ein Feuerwehrmann durch ein herabfallendes Rohr verletzt, sonst ist niemand zu Schaden gekommen. Nach ersten Ermittlungen der Polizei habe sich an einem in der Halle abgestellten Wohnmobil ein Schwelbrand entwickelt. Aufgrund der großen Hitzeentwicklung kam es dann zu mehreren kleinen Explosionen von Gasflaschen. Große Teile der Halle, ein hochwertiges Wohnmobil, ein alter Wohnwagen, sowie vier Verkaufsbuden wurden dabei zerstört, so die Polizei. Der Sachschaden wird auf rund 300.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unklar, Hinweise nimmt das Polizeirevier Öhringen entgegen.