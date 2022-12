Lagerhalle in Gemmingen abgebrannt

In Gemmingen (Kreis Heilbronn) ist am Freitagnachmittag eine Lagerhalle in Brand geraten. Die Feuerwehr hatte das Feuer schnell unter Kontrolle. Menschen wurden nicht verletzt.

Am Freitagnachmittag ist um kurz vor 17 Uhr in Gemmingen am Bahnhof eine Lagerhalle in Brand geraten. Die Feuerwehr ist derzeit mit einem Großaufgebot vor Ort. Das Feuer ist mittlerweile gelöscht. Die angrenzenden Silos sind leicht in Mitleidenschaft gezogen worden. Personen sind nicht verletzt worden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 200.000 Euro. Warum die Lagerhalle in Brand geraten ist, ist derzeit nicht bekannt. Bevölkerung wurde über die NINA-App gewarnt Eine Warnung über die NINA-App sei herausgegeben worden, da weite Teile der Stadt mit Rauch und Qualm bedeckt waren. Der Bahnverkehr sei noch bis in die Abendstunden gesperrt, teilte die Polizei mit.

