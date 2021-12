In Schwäbisch Hall hat die Feuerwehr ein Lagerfeuer in einer Dachgeschosswohnung gelöscht. Die 51 Jahre alte Bewohnerin hatte am Montagnachmittag in ihrem Wohnzimmer in einem Tontopf ein Feuer gemacht, was zu einer starken Rauchentwicklung führte. Das Lagerfeuer wurde gelöscht, die Frau kam vorsorglich ins Krankenhaus.