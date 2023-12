Schwache Nachfrage und auch interne Probleme: Die Sparte FIBRO Rundtische der LÄPPLE AG in Heilbronn fuhr Verluste ein. Jetzt soll es mit dem internen Verkauf bergauf gehen.

Die Heilbronner LÄPPLE AG verkauft ihre Sparte für die Herstellung von Rundtischen für Werkzeugmaschinen und Automationsanlagen. Das hat der Konzern am Mittwoch mitgeteilt. Der Unternehmensbereich FIBRO Rundtische in Weinsberg (Kreis Heilbronn) wird künftig von der weltweit agierenden LÄPPLE Gruppe getrennt und ist nun ein eigenständiges Unternehmen. "Der Verkauf an das interne Management sichert Kontinuität und Zukunftsorientierung gleichermaßen", heißt es in der Mitteilung. Seit Jahren hatte der eher kleine Bereich mit Verlusten zu kämpfen. Mit dem Verkauf sollen nach Unternehmensangaben die Wettbewerbsfähigkeit verbessert und nahezu alle der rund 140 Arbeitsplätze erhalten werden. Die Kosten für den Unternehmensbereich seien zu hoch gewesen.

Neuer Geschäftsführer ist zuversichtlich

Rundtische sind als Träger von Werkstücken im Metallbereich und für die Montage im Einsatz. Die neue Firma für Rundtische bleibt in Weinsberg. Käufer, neuer Inhaber und Geschäftsführer ab dem 1. Januar 2024 ist Heiko Asum. Er leitet den Unternehmensbereich FIBRO Rundtische bereits seit März und prognostiziert dem Unternehmen Zukunftsfähigkeit, wie er sagt: "[E]s ist meine Überzeugung, dass wir als eigenständiges Unternehmen außerhalb der Konzernstrukturen deutlich wettbewerbsfähiger agieren und den Markt schneller versorgen können."