Ein 31-jähriger Transporterfahrer ist am Dienstag auf der A81 bei Großrinderfeld (Main-Tauber-Kreis) von der Polizei angehalten worden, da den Beamten seine ungesicherte Ladung aufgefallen war. Wie die Polizei am Donnerstag weiter mitteilte, war der Mann gegen 14 Uhr in Richtung der bayerischen Landesgrenze mit rund 200 Kilometern pro Stunde unterwegs. Bei der Kontrolle stellte die Polizei auf der Ladefläche rund 430 Kilogramm explosives Treibladungspulver fest. Obwohl der Fahrer Sicherungsmaterial im Transporter hatte, hatte er die Ladung nicht gesichert. Dazu hatte er nicht die notwendigen Transportunterlagen bei sich und auch nicht die gefahrgutrechtliche Kennzeichnung am Pkw angebracht. Der Fahrer muss mit Bußgeldern in Höhe von mehreren Hundert Euro und Punkten in Flensburg rechnen. Nach Sicherung der Ladung durfte der Mann weiterfahren.