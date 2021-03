Aufatmen bei den Einzelhändlern in Heilbronn. Am Montagmorgen durften sie nach vielen Wochen ihre Läden wieder öffnen. Grund sind die niedrigen Inzidenzwerte. Im Landkreis Heilbronn müssen die Einzelhandelsgeschäfte noch dicht bleiben. Eine kuriose Situation.

In der Heilbronner Nachbarstadt Neckarsulm können Kunden nicht einfach so einkaufen gehen. Nur "Click and Meet" ist hier aktuell erlaubt, das heißt, erst nach vorheriger Terminabsprache in einem festen Zeitfenster kann man sich im Geschäft beraten lassen und dort einkaufen. Dabei werden die Kontaktdaten erfasst.

"Aus Sicht der Neckarsulmer Einzelhändler ist das extrem unglücklich. Ein paar Kilometer weiter sind die Läden offen, bei uns ist nur "Click and Meet" möglich. Für Händler ist es nicht nachvollziehbar, wie sich das Infektionsrisiko in Heilbronn unterscheidet vom Risiko in Neckarsulm." Nicolas Härdtner, Vorsitzender Gewerbeverein Neckarsulm

Nicolas Härdtner, der Vorsitzende des Gewerbevereins Neckarsulm, hätte sich eine regional einheitliche Lösung bei Ladenöffnungen gewünscht, damit es keinen Einkaufstourismus gibt. Die Landesregierung hatte allerdings entschieden, dass allein die Inzidenzzahlen auf Kreisebene als Kriterium herangezogen werden müssen.

Ab Mittwoch wohl Ladenöffnungen im Landkreis

Im Landkreis Heilbronn können sich Händler allerdings auch auf Ladenöffnungen vorbereiten. Fünf Tage in Folge müssen die Inzidenzwerte unter der Marke von 50 liegen. Der Landkreis rechnet damit, dass dies auch am Montag und Dienstag der Fall sein wird. Damit könnten Geschäfte dann wieder ab Mittwoch öffnen.

Neckarsulmer OB fordert regionale Abstimmung

Der Neckarsulmer Oberbürgermeister Steffen Hertwig würde es begrüßen, wenn Ladenöffnungen regional abgestimmt erfolgen.

"Sicherlich ist es ein gewisses Wirrwarr. Und alles, was irgendwo eine Vereinheitlichung herbeiführen würde, würde der Akzeptanz durch die Menschen dienen. Und wenn es eine regionale Abstimmung geben würde, die dann auch eine regionale Brille über das Ganze legen würde, dann denke ich, wäre das hilfreich." Oberbürgermeister Steffen Hertwig, Neckarsulm

Ein Risiko bleibt allerdings: Sollten die Sieben-Tage-Inzidenzen wieder die kritische Marke von 100 erreichen - und das drei Tage in Folge - dann sieht das Land eine "Notbremse" vor. Die Läden müssten wieder schließen, nur "Click and Collect" - also bestellen und abholen - wäre dann nur noch erlaubt. Alle hoffen, dass dieses Szenario ausbleibt.