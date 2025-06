per Mail teilen

In Crailsheim endete die Flucht nach einem Lebensmittel-Diebstahl abrupt: Nach einem Unfall beim Überqueren der Straße entpuppte sich das angefahrene Opfer als gesuchter Ladendieb.

Nach einem mutmaßlichen Diebstahl in einem Supermarkt in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) hat ein 37-jähriger Mann einen Verkehrsunfall verursacht. Er wurde am Dienstagabend von einem Auto erfasst, als er laut Polizei flüchten wollte und über die Straße rannte. Der Mann kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus - die gestohlenen Lebensmittel landeten auf der Fahrbahn.

Ladendieb landet im Krankenhaus - gestohlene Ware auf der Straße

Gegen 18:15 Uhr meldete der Supermarkt zunächst einen Ladendiebstahl. Nur wenige Minuten später erreichte die Polizei eine zweite Meldung - diesmal über einen Verkehrsunfall direkt vor dem Geschäft. Erst vor Ort stellte sich heraus: Beide Fälle hängen zusammen.

Der mutmaßliche Dieb hatte versucht, mit seiner Beute zu flüchten. Dabei soll es sich um Lebensmittel gehandelt haben, erklärte ein Polizeisprecher auf SWR-Anfrage. Der Mann rannte über die Straße - offenbar ohne auf den Verkehr zu achten. Ein 28-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Mann.

Bei dem Aufprall erlitt der 37-Jährige Prellungen und Schürfwunden, sagte der Sprecher weiter. Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die gestohlenen Lebensmittel verteilten sich beim Zusammenstoß über die Fahrbahn und mussten anschließend eingesammelt werden. Der entstandene Schaden am Fahrzeug wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.