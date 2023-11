Crailsheim: Ladendieb randaliert in Discount-Markt

In einem Discountmarkt in Crailsheim haben Angestellte einen Ladendieb gestellt. Daraufhin randalierte der Mann und griff einen Kunden an. Verletzt wurde niemand.

Es war Samstagabend, drei Minuten vor Ladenschluss. Um 21:57 Uhr wollte ein Mann mit gestohlenen Waren den Kassenbereich eines Discount-Marktes in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) passieren, meldete die Polizei am Sonntag. Zwei Angestellte haben ihn deshalb angesprochen.

Erwischter wirft Glasflasche nach Kunden

Der 24 Jahre alte Mann begann daraufhin herumzuschreien, heißt es in der Mitteilung weiter. Er versuchte einen Kunden zu treten und warf eine Glasflasche nach ihm. Auch auf dem Parkplatz habe der erwischte Ladendieb versucht, den Kunden anzugreifen. Es wurde jedoch niemand verletzt.

Polizei sucht den angegriffenen Kunden

Der mutmaßliche Ladendieb sei polizeibekannt, sagte ein Sprecher auf Anfrage. Gegen ihn werde jetzt wegen versuchter Körperverletzung ermittelt. Nicht bekannt sei dagegen die Identität des angegriffenen Kunden. Ihn bitten die Ermittler, sich zu melden.

Kein Einzelfall

Der Fall vom Wochenende ist kein Einzelfall in Heilbronn-Franken. Am 16. September hatte ein 21 Jahre alter mutmaßlicher Ladendieb in einem Supermarkt in Schwäbisch Hall eine Mitarbeiterin leicht verletzt, einen Mann geschlagen und zwei Frauen bespuckt.

Und am 1. September verletzte ein 38-Jähriger in einem Supermarkt in Schwaigern (Kreis Heilbronn) eine Angestellte leicht und flüchtete. Beide mutmaßlichen Täter wurden anschließend gefasst.