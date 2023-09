Schwäbisch Hall: Ladendieb greift mehrere Personen an

Ein Mann wurde am Samstagabend beim Ladendiebstahl erwischt. Daraufhin griff er eine Mitarbeiterin und einen anderen Kunden an, bespuckte zwei Frauen und flüchtete.

Ein gewalttätiger Ladendieb hat am Wochenende die Polizei in Schwäbisch Hall auf den Plan gerufen: Gegen 18 Uhr am Samstag erwischte die Mitarbeiterin eines Lebensmittelgeschäfts in der Schwäbisch Haller Salinenstraße einen 21-Jährigen dabei, wie er Waren stehlen wollte. Die 50-jährige Mitarbeiterin wollte den Mann daraufhin festhalten, doch der riss sich los und verletzte die Frau leicht. Ein anderer Mann wollte sich dem mutmaßlichen Täter in den Weg stellen, doch der verpasste ihm einen Schlag ins Gesicht. Obendrauf beleidigte der mutmaßliche Täter zwei Frauen in der Nähe und bespuckte diese dann auch noch.

Mutmaßlichen Täter später ermittelt

Der mutmaßliche Täter war zuerst noch auf der Flucht, konnte laut Polizei aber durch Zeugen identifiziert und später vernommen werden. Gegen ihn wird nun wegen Ladendiebstahls und Körperverletzung in vier Fällen ermittelt - denn auch Anspucken wird als solche behandelt.