Schwaigern: Auf der Flucht gestellt

Ein Mann wurde in einem Supermarkt in Schwaigern auf frischer Tat ertappt. Er versuchte Parfüm und Lebensmittel zu stehlen - damit ließ ihn eine Angestellte nicht davonkommen.

Am Freitagnachmittag hat sich ein 38-Jähriger in einem Supermarkt in Schwaigern (Kreis Heilbronn) mit seiner Diebesbeute aus dem Staub gemacht. Auf seiner Flucht konnte er aber eingeholt werden, so die Heilbronner Polizei.

Der 38-Jährige war im Supermarkt dabei beobachtet worden, wie er Parfüm und Lebensmittel in seine Bauchtasche steckte. Dann ging er mit günstigeren Waren an die Kasse. Als er dort auf seinen Diebstahl angesprochen wurde, zeigte er sich zunächst kooperativ. Aus einem separaten Büro konnte der Ladendieb dann aber doch fliehen. Dabei verletzte er eine Angestellte leicht durch einen Ellenbogenhieb. Unterstützt von einem anderen Kunden hängte sich die Frau an die Fersen des Flüchtigen und verfolgte ihn auf die Straße, wo der Mann von beiden festgehalten wurde, bis die Polizei eintraf. Die Ermittler suchen nun Zeugen des Vorfalls.