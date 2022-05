per Mail teilen

In Eberstadt und Weinsberg-Gellmersbach (beide Kreis Heilbronn) ist am frühen Dienstagnachmittag der Strom eine gute Stunde ausgefallen. Ein landwirtschaftliches Vlies war beim Einholen in eine Leitung geweht worden und hatte einen Kurzschluss verursacht, sagte ein Sprecher des Netzbetreibers dem SWR. Gegen 14 Uhr war die Störung behoben.