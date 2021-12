per Mail teilen

Wegen Wartungsarbeiten am SWR- Senderstandort Weinsberg müssen am Dienstagvormittag alle UKW-Sender kurzzeitig abgeschaltet werden. In der Zeit von 10:05 Uhr bis 12 Uhr werden Sender und Antennen neu gemessen. Betroffen davon ist die ganze Region Heilbronn-Franken.