Im Audi-Werk in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) wird nach Pfingsten die Produktion mehrerer Modelle gestoppt. Die betroffenen Mitarbeitenden gehen in Kurzarbeit. Ab dem 25. Mai bis zum Ende des Monats sollen die Audi-Modelle A4 Limousine und A5 Cabriolet erstmal nicht produziert werden. Grund seien vor allem fehlende Halbleiter-Bauteile, teilte der Konzern mit. Die Lieferschwierigkeiten haben bereits mehrfach für Produktionsausfälle gesorgt. Auch andere Autohersteller waren davon betroffen. Auch im Audi-Stammwerk in Ingolstadt wird die Produktion in der kommenden Woche teilweise unterbrochen.