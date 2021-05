per Mail teilen

Im Audi-Werk Neckarsulm (Kreis Heilbronn) wird nach Pfingsten die Produktion mehrerer Modelle gestoppt. Die betroffenen Mitarbeiter gehen in Kurzarbeit, teilt Audi mit. Grund seien vor allem fehlende Halbleiter-Bauteile. Das hat bereits mehrfach zu Produktionsausfällen in diesem Jahr geführt, auch bei anderen Autoherstellern. Auch im Werk in Ingolstadt wird nächste Woche die Produktion teilweise unterbrochen.