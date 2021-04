Halbleitermangel: 5.800 Audianer in Kurzarbeit

Bei Audi in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) fällt in dieser Woche ein Großteil der Produktion aus. Rund 5.800 Mitarbeiter, die sonst die Modelle A6 und A7 fertigen, sind seit Montag in Kurzarbeit