Die Audi AG schickt in den Werken Ingolstadt und Neckarsulm (Kreis Heilbronn) Teile der Belegschaft vorübergehend in die Kurzarbeit. Grund sind fehlende Teile für die Produktion.

Vom kommenden Montag an werden im Werk Neckarsulm die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die an der Fertigung der Modelle A4 und A5 beteiligt sind, in die Kurzarbeit geschickt. Geplant sind zunächst zwei Wochen. Wie es danach weitergeht, werde sich zeigen: "Audi beobachtet die Lage an beiden Standorten weiterhin sehr genau und arbeitet dabei eng mit dem Betriebsrat zusammen", heißt es in einer Mitteilung.

Führende Elektroniklieferanten haben Produktion umgestellt

Als Grund nennt Audi Lieferengpässe bei Halbleitern, also elektronischen Bauteilen. Den Angaben zufolge sorgen diese Engpässe herstellerübergreifend für erhebliche Störungen in der weltweiten Fahrzeug-Produktion.

Der Audi AG fehlen elektronische Bauteile, daher ist ein Teil der Belegschaft in Kurzarbeit

Wegen der Corona-Pandemie und den daraus resultierenden Absatzrückgängen in der Autoindustrie hätten führende Elektroniklieferanten ihre Produktion auf andere Branchen konzentriert, heißt es in einer Mitteilung. So werde zum Beispiel auf den Consumer-Bereich umgestellt, der aufgrund der 5G-Technik eine erhöhte Nachfrage nach Chips aufweise.

Zwischenzeitlich hätten sich die Automärkte, vor allem in China, deutlich erholt, die Nachfrage steige, heißt es bei Audi. Daher fehlen der Industrie jetzt die elektronischen Bauteile - unter anderem bei Audi und dem VW-Konzernmuttern.